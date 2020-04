Consigio: linee Puc, Uffici Curia e sgambamento cani

ALGHERO – Fissato il Consiglio Comunale, ancora in video-conferenza, ma si spera ancora per poco, per il giorno mercoledì 22 aprile 2020, alle ore 16,00, e, in prosecuzione di seduta, il giorno venerdì 24 aprile 2020, sempre alle ore 16,00. Tra i 12 punti punti individuati dall’Amministrazione Conoci c’è da evidenziare il ritorno delle “Linee guida del Puc”, atto già approvato più volte in passato, ma che ora giunge con le modifiche apportate dall’assessore Piras e dallo staff tecnico, e poi la realizzazione dei nuovi Uffici di Curia della Diocesi di Alghero-Bosa per cui è stato concesso un credito volumetrico in linea con le leggi viventi. Da notare che sullo “sgambamento per i cani” si trovano nell’elenco ben due punti dedicato ad esso.

Approvazione verbali audio della seduta consiliare del 26 febbraio 2020; Approvazione verbali audio della seduta consiliare del 01 aprile 2020; Legittimità del debito fuori bilancio, derivante dal mancato pagamento delle tasse di proprietà di alcuni scuolabus dismessi dal servizio in attesa di rottamazione; Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 lett. a) T.U.E.L. – Comune di Alghero c/ M.A.G. – ordinanza Tribunale di Sassari del 20.02.2020; Progetto Strategico Integrato Tematico di Cooperazione Territoriale “Assistere l’adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello spazio transfrontaliero ADAPT” – INTERREG P.O. ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CUP: B19J16002890007 – Approvazione Piano di Adattamento climatico locale; Linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) – Approvazione; Realizzazione dei nuovi Uffici di Curia della Diocesi di Alghero-Bosa – Concessione credito volumetrico ai sensi dell’art. 39, comma 2 della L.R. n. 08/2015 e ss.mm.ii.; Riconoscimento, allestimento, cura e le modalità di accesso alle colonie feline. Norme di comportamento e iter per il riconoscimento e l’iscrizione dei Gattari nell’apposito registro. Approvazione Regolamento; Adesione all’associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo. Approvazione Statuto e Regolamento; Individuazione aree di sgambamento per cani e approvazione regolamento di utilizzo; Mozione presentata dai Conss. Esposito e più, su “attuazione dei progetti territoriali della Rete Metropolitana del nord Sardegna”; Mozione presentata dal Cons. Bamonti su “realizzazione aree sgambamento per i cani”.