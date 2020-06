Comunali e posto in Senato, voto a settembre. Oggi la data

ALGHERO – Oggi lunedì 15 giugno l’Aula di Montecitorio sarà impegnata con il voto finale sul Decreto Elezioni, il provvedimento che accorpa in un’unica tornata elettorale amministrative e referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e rinvia le urne a settembre. Le Regioni in corsa al voto sono sette, tra cui: Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Valle d’Aosta. Vanno anche alle urne oltre 1.200 Comuni.

Tra questi in Sardegna 160 su 377 comuni sardi (42,4%). Dunque un altissimo numero tra cui Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Nuoro, Ittiri, Santa Teresa, Villanova Monteleone, Tempio, etc. Non solo, infatti, come noto il Nord-Sardegna, Alghero compresa, andrà al voto per scegliere, nella medesima occasione, il posto di Senatore vacante dopo la scomparsa nell’esponente di 5 Stelle. La data delle elezioni, che vedrà l’accorpamento nell’Isola delle Comunali e del seggio per Palazzo Madama, è fissata per settembre (13/14 o 20). Le discussioni sui candidanti sono ancora in atto, ma già si vocifera di un Gianfranco Ganau in pole-position per il Centrosinistra, forse addirittura il Premier Conte per 5 Stelle e per il Centrodestra dovrebbe spettare alla Lega-Psd’Az, ma ancora (per poco) i giochi sono aperti.

Nella foto il Parlamento

S.I.