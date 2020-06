Commissione Ambiente, tutela litorali: azioni

ALGHERO – In settimana si è svolta via Columbano, un importante incontro della Commissione Ambiente, presidente Christian Mulas, con le Associazioni Ambientaliste, tra cui Legambiente. Il tema era la tutela del litorale tra la pineta di Maria Pia e Fertilia. E’ Legambiente a tracciare un resoconto della riunione avvenuta a Palazzo Civico, “n questo tratto di spiaggia, soggetto a forte erosione, la messa in opera da alcuni anni di una barriera con canne sta dando i suoi frutti, sia trattenendo la sabbia, sia consentendo ad alcune piante, tipiche di questo ambiente difficile, di insediarsi e trattenere la sabbia con le loro radici. Umili piante, come la violaciocca di mare o il giglio di mare, che svolgono però una funzione importante di difesa della spiaggia”.

“Il progetto ė quello, in collaborazione tra Associazioni Ambientaliste e Assessorato Ambiente, Andrea Montis, di sensibilizzare i bagnanti sull’importanza di queste “piante pioniere”, con pannellistica e altro, e di mantenere sempre in ordine gli incannicciati. Ė noto che tutto l’arenile, dall’ospedale marino a Fertilia ė soggetto ad erosione e penalizzato anche dalle mai risolte problematiche del Calich e del porto canale. La soluzione ė complessa e deve passare attraverso una serie di azioni, a terra e in mare, che devono riguardare l’intera rada di Alghero e la sua laguna.

Nella foto il presidente della commissione Mulas, l’assessore Montis e la funzionaria Madau

S.I.