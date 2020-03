Commissari Fi, Zedda (Quartu) e Bullita (Sestu)

CAGLIARI – Nel quadro della riorganizzazione per il rilancio di Forza Italia nei territori, il coordinatore regionale, Ugo Cappellacci, ha nominato i due nuovi commissari cittadini per Quartu Sant’Elena e Sestu: rispettivamente Alessandra Zedda, assessore regionale al Lavoro, e Massimiliano Bullita, vicesindaco del Comune di Sestu. Lo comunica lo stesso coordinatore, con un ‘in bocca al lupo’ per il lavoro di squadra da portare avanti nelle rispettive comunità