Circovallazione: ottimo oggi l’avvio, ma troppi ritardi

ALGHERO – “Esprimiamo soddisfazione per la consegna dei lavori per la realizzazione della Circonvallazione di Alghero. Un procedimento molto laborioso, che ha sofferto nel precedente mandato per una situazione di abbandono dovuta a “spensieratezza amministrativa”. Così il Gruppo consiliare di Forza Italia commenta la consegna dei lavori della infrastruttura viaria, ideata e finanziata all’epoca della Giunta Tedde. “Una idea progettuale frutto della programmazione e dell’impegno della Giunta Tedde e di tutta la coalizione di centrodestra e sardista che la sosteneva. Oggi rilanciata dal Sindaco Conoci e attuata dall’Assessore Peru –ricordano da FI-.”

Il Gruppo consiliare evidenzia che l’opera fu ideata dalla coalizione di centrodestra nel 2006 e sviluppata dalla macchina amministrativa algherese, per poi essere inserita nelle dichiarazioni programmatiche del Sindaco Tedde nel 2007. Fu poi proposto immediatamente alla Regione che con l’assessore Mannoni fu costretta ad apprezzare la qualità ed importanza dell’intervento e a sostenerlo con un primo finanziamento di 4 milioni di euro. Successivamente il Sindaco Tedde ottenne dalla Giunta Cappellacci nel 2010 altri 6,5 milioni di euro. Nel giugno 2011 la Giunta Tedde trasmise alla Regione il progetto preliminare.

“Ora, seppur con troppi ritardi –sottolineano da FI-, parte la realizzazione dell’opera che andrà ad inserirsi armonicamente nelle politiche della viabilità cittadina realizzate dalla giunta di centrodestra, con i parcheggi interrati e quelli di piazzale della Pace, le rotatorie, le piste ciclabili ed il bike sharing che dopo lunghi anni di abbandono adesso inizierà ad avere le dovute attenzioni-conclude il Gruppo di FI-.”