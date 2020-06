Circonvallazione, soddisfatti. Ora la “4 Corsie”

CAGLIARI – “Sono molto soddisfatto per l’inizio dei lavori della Circonvallazione di Alghero, un’infrastruttura lungamente attesa dalla Città e realizzata grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale e della Regione”. Cosi il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais riguardo l’opera sbloccata dall’attuale Giunta di Centrodestra guidata dal Sindaco Conoci. “Ora mi auguro che dal Consiglio regionale possa arrivare il via libera alla norma di interpretazione autentica sul completamento della 4 corsie Alghero – Sassari, arteria viaria imprescindibile per il nostro territorio”.

