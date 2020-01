Cimitero, verde e decoro: necessari interventi

ALGHERO – Negli scorsi giorni nella sala consiliare di via Columbano si è svolta la commissione Cimiteriale. Sul tavolo dell’organismo presieduto da Christian Mulas la situazione del Campo Santo. Diversi temi connessi e affrontati in Commissione, a partire il problema del decoro e il verde dell’ingresso che deve essere al più presto riqualificato e sistemato per garantire al Cimitero la dignità e rispetto che merita. Il campo Santo e sito all’entrata della città di Alghero e ha bisogno di rispetto e decoro.

Le proposte presentate dal Presidente della Commissione sono state diverse, intanto sistemare i chioschi che garantiscono il servizio per la vendita dei fiori, posizionare diverse panchine all’interno del Campo Santo per garantire una sosta agli anziani, riqualificare il verde e decoro pubblico, riattivare il mezzo porta-feretro e il mezzo di cortesia per garantire agli anziani un servizio di trasporto. Inoltre sempre su proposta del Presidente della Commissione si presenterà all’amministrazione una proposta di fornire a tutti chioschi una scatola di cortesia, dove il pubblico potrà in anonimato scrivere proposte o segnalazione per migliorare il servizio cimiteriale.

Su tutti i temi emersi in commissione, il Presidente Mulas ha garantito massimo impegno a partire, come detto, dal decoro e verde, oltre che dal monitoraggio della realizzazione dei nuovi loculi e l’ampliamento del cimitero.