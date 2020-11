Exploit di Cambiamo!, intervista con Peru |video

ALGHERO – “Anche la Sardegna adesso è un po’ più arancione! Complimenti al coordinatore Antonello Peru e agli amici di Cambiamo”. E’ stato lo stesso leader nazionale e presidente della Liguria Giovanni Toti a complimentarsi con Antonello Peru all’indomani del primo turno delle recenti amministrative. Ora, domenica e lunedi, si vota per i ballottaggi. Tra i centri ancora in bilico, oltre Nuoro e Quartu, c’è anche Porto Torres. Da una parte Massimo Mulas del Centrosinistra e dall’altra per il Centrodestra Sardista Alessandro Pantaleo. Quest’ultimo è sostenuto anche da Cambiamo! ovvero la forza politica guidata in Sardegna dal consigliere regionale di Sorso che, qualora dovesse vincere, eleggerebbe i consiglieri Chicco Bruzzi, Michele Colombino e Anita Giacconi.

E questo a seguito dell’ottimo risultato della forza arancione che ha quasi raggiunto il 10% a Porto Torres. Proprio per commentare questo exploit per un partito all’esordio in queste amministrative dell’Isola e che si sta espandendo nei vari comuni (tra cui Alghero) abbiamo intervistato il coordinatore regionale Antonello Peru.

Nella foto e video Antonello Peru