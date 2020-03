Cagliari rinvia pagamenti Tari e Suolo pubblico

CAGLIARI – Viste le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, si informano i contribuenti che: la rata TARI 2019 in scadenza il 31/03/2020, potrà essere pagata entro il 30/06/2020; la rata unica del Canone di Occupazione di Suolo Pubblico permanente in scadenza il 31/03/2020, potrà essere pagata entro il 30/06/2020;

In caso di rateizzazione dell’importo dovuto a titolo di Canone di Occupazione di Suolo Pubblico permanente le rate in scadenza il 31/03/2020, il 31/05/2020, il 31/07/2020 e il 31/10/2020, sono posticipate di 2 mesi (31/05/2020 – 31/07/2020 – 31/10/2020 – 31/12/2020). L’invito è di privilegiare, per la presentazione delle istanze, il sistema di trasmissione tramite mail/pec (posta elettronica/posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: tributi@comune.cagliari.legalmail.it . Si rassicurano i contribuenti che in sede di istruttoria delle istanze gli uffici terranno conto delle difficoltà causate dalla attuale situazione d’emergenza in ordine al rispetto dei termini di presentazione.