Burrasca ad Alghero, gravi danni al Riservato

ALGHERO – Burrasca ad Alghero. I forti venti e possenti mareggiate hanno causato alcuni danni nel territorio. In particolare lungo il litorale. Ad avere la peggio è stata la struttura in legno dello stabilimento e locale “Riservato”. Le onde hanno hanno sradicato e frantumato il chiosco e in particolare la grande pedana in legno che funge da pavimento. Per fortuna gli arredi e altre parti del locale era già state portate via prima di stanotte. Una chiosa non certo felice per una stagione già compressa dagli effetti negativi sulle attività da parte del Covid.