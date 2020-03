“Bruno vuole solo apparire”

ALGHERO – “Mai avremmo creduto, in un momento come questo, di dover intervenire per richiamare a serietà e senso di responsabilità chi dovrebbe, invece, assumere comportamenti consoni al ruolo ricoperto in recente passato. Gli ex sindaci della città di Alghero, da Carlo Sechi, a Marco Tedde a Tonino Baldino, a Stefano Lubrano, hanno comunicato più volte il senso di vicinanza all’attuale Sindaco, mettendosi a disposizione con consigli, suggerimenti, azioni. Cosa che fa anche il Consigliere Roberto Ferrara; anch’egli privatamente, senza cercare a tutti i costi un podio. Così non è per Mario Bruno, che continua ad utilizzare i social network per diffondere terrorismo mediatico e proponendo cose ovvie e già in atto. Lo fa comodamente, svilendo il lavoro di donne e uomini che costantemente riuniti nella Centrale Operativa a Sant’Anna stanno lavorando su ogni fronte. La smetta di spargere disinformazione solo per cercare la platea cha ha perso: interveniamo per dare atto e merito a chi giorno e notte si sta impegnando da oltre un mese nella centrale Operativa Comunale per dare risposte a cittadini, sanitari, famiglie e alle fasce più deboli della città e per adempiere a mille incombenze che l’emergenza impone. Mario Bruno è in ritardo di un mese, la Centrale Operative c’è ed è perfettamente funzionante, ed è coordinata con le atre Istituzioni, a partire dalla Regione e dalla Prefettura, seconde le norme di legge. La smetta di fare il primo della classe, è un ruolo che i cittadini gli hanno tolto da tempo. Il suo comportamento è assolutamente ingiustificabile. Comunichiamo inoltre a Mario Bruno che tutti il sistema sanitario vive un momento di difficoltà, a livello mondiale, europeo, nazionale, regionale e locale. Per quanto riguarda il nostro ospedale, quotidianamente e più volte al giorno il Sindaco e l’Amministrazione sono in contatto con i vertici della sanità e con i nostri medici e infermieri, per supportarli con discrezione e concretezza, facendogli sentire la vicinanza della città nello sforzo che stanno compiendo in questa fase. Una fase in cui dovrebbero emergere i valori della responsabilità e dell’umiltà. Apparire a tutti i costi non è la strada migliore per contribuire ad affrontare i problemi. Prendiamo atto che la solidarietà, peraltro del tutto meritata, Mario Bruno l’abbia espresso solo al Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, invitato in città. I suggerimenti e l’impegno dell’opposizione sono quindi i benvenuti, e vengono tenuti nelle giusta considerazione. Un contributo importante riguarda quello della comunicazione, ad esempio. Chiediamo di vedere nelle pagine social e nei comunicati stampa, anche dell’ex sindaco Bruno, che finora non l’ha fatto, la promozione della raccolta fondi a favore del nostro ospedale. Un’iniziativa, vogliamo ricordarlo, non dell’Amministrazione in carica ma di tutta la nostra comunità, alla quale tutti dovremmo dare un contributo, se anche fosse solo quello della comunicazione e diffusione”.

I capigruppo

Nina Ansini

Monica Pulina

Roberto Trova

Nunzio Camerada

Maurizio Pirisi

Alberto Bamonti

Christian Mulas