Bruno distratto, non è commissariamento

ALGHERO – Siamo all’ennesima querelle tra Marco Tedde e Mario Bruno. Nonostante non rivestano più ruoli di primo piano alla guida di partiti e istituzioni è evidente che restino i riferimenti politici di aree politiche avverse e dunque con visioni differenti sui vari temi. Certo, è normale, che sarebbe anche interessante apprendere il pensiero di altre figure del panorama locale, ma, per adesso, restiamo all’ennesima infinita querelle tra Tedde e Bruno.

“E’ evidente che i nuovi impegni internazionali con il Movimento dei focolarini impediscono a Mario Bruno di leggere e capire le dinamiche regionali in tema di continuità territoriale e non solo.” Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde (F.I) commenta le dichiarazioni di Bruno che minimizzano l’incarico affidato ad un avvocato Romano nel 2017 dalla Giunta Pigliaru per predisporre una “consulenza legale specifica e altamente specializzata con riferimento alla normativa in materia di Aiuti di Stato, con specifico riguardo alla continuità territoriale aerea.” Secondo Bruno, la recente decisione congiunta della Commissione Europea e della Giunta regionale di affidare a un advisor indipendente la certificazione del dimensionamento del modello e della politica tariffaria del nuovo bando per la continuità si configurerebbe come un commissariamento. Mentre quella affidata nel 2017 da Pigliaru non avrebbe i medesimi connotati.

“Bruno continua a lanciare pesanti boomerang con questa polemica futile –denuncia Tedde-. Gli segnaliamo anche che il costo della parcella dell’avvocato romano non era di 2mila euro ma di 15mila. Nessun commissariamento –secondo Tedde-.” Che ricorda a Bruno che il regime ancora oggi in vigore è quello del 2013, più volte prorogato. E che il bando della Giunta Pigliaru che lo avrebbe dovuto sostituire nel 2017 è stato sonoramente bocciato dall’Europa perché maldestramente dimensionato e non rispettoso del quadro normativo europeo. “Ora –precisa Tedde- la Giunta Solinas deve fare tutto ciò che la Giunta Pigliaru non riuscì a fare. Non cerchiamo scusanti per Solinas e Todde, ma c’è da recuperare il tempo perduto dalla Giunta Pigliaru. Piuttosto che polemizzare futilmente Bruno dia una mano alla Sardegna, anche facendo leva sul suo privilegiato osservatorio internazionale –chiude Tedde-.”