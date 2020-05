Bonus, informarsi bene. Alghero paga per primo

ALGHERO – La comunicazione è un fattore sempre più importante. Ancora di più in fase di pandemia globale dove le persone richiedono continue informazioni su tutto. Per questo, diventano essenziali anche i media locali e risulta indispensabile potenziare questo settore per evitare che le sempre maggiori “fake news” o fandonie che girano sui social alimentate anche da improbabili siti e purtroppo pure da quelli “mainstream” diventino realtà.

Cosi, anche a livello cittadino, sulla questione “bonus da 800 euro” (le domande in totale sono 3.200), ma più in generale sui vari temi, è l’assessore Maria Grazia Salaris, a suggerire a tutti di prestare maggiore attenzioni rispetto alle varie notizie e dunque ad approfondirle tramite le piattaforme ufficiali o quelle comunque di comprovata professionalità “A volte il social crea solo molta confusione”, scrive la Salaris, “quando abbiamo bisogno di informazioni importanti è preferibile seguire la comunicazione istituzionale anziché il sentito dire”.

La Salaris poi entra nello specifico della questione dei bonus da 800 euro. “L’sms che è stato trasmesso oggi dai servizi sociali riguarda i primi beneficiari del contributo Ras di 800 euro per i quali si è già predisposta la liquidazione. Le indicazioni sono sul sito del comune e piuttosto che alimentare dubbi e/o preoccupazioni è consigliabile consultare il sito del comune di Alghero. Ricordo a tutti che ogni volta che si ottiene un contributo si rende necessario firmare”; e chiude l’assessore, “il Comune di Alghero insieme al comune di Oristano sono i primi comuni ad aver iniziato ad erogare il contributo, grazie al grande lavoro dei collaboratori del settore”.

Ecco le ultime informazioni:

CONTRIBUTI URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ( Legge Regionale n. 12 del 08/04/2020 ) INIZIO DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO

17 aprile 2020

“MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2” DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 08/04/2020”

Si porta a conoscenza dei cittadini che è in fase di definizione l’istruttoria funzionale al pagamento dei contributi in favore dei beneficiari. Secondo le indicazioni fornite dalla Regione si procederà alla liquidazione secondo l’ordine di presentazione delle domande (ordine cronologico di presentazione). Al momento del pagamento del contributo è necessario che il richiedente, al quale verrà comunicato l’accoglimento della domanda attraverso SMS, dovrà firmare la Dichiarazione presentata per via telematica al momento della compilazione della domanda ma priva, inevitabilmente, della firma (sia digitale, che analogica, che autografa).

Ai fini di quanto sopra ed in funzione di una quanto più rapida e ordinata procedura di pagamento, questo Ufficio procederà secondo il seguente ordine:

– verranno formate liste giornaliere di beneficiari che, sempre sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, risultano assegnatari del contributo;

– unitamente alla formazione della lista di cui al precedente punto verranno inviati ai beneficiari inclusi nella lista medesima, un SMS che vale sia quale esito della domanda che invito a firmare ed inviare la Dichiarazione che dovrà avvenire in forma diversa, a seconda della modalità con la quale è stata presentata la domanda di contributo. Precisamente:

– Per coloro che si sono avvalsi della procedura on line, con le credenziali rilasciate in sede di invio della domanda, accedendo al portale https://bonus800ras.sicare.it in “AREA RISERVATA”, “Allega domanda firmata”, e procedendo secondo una delle seguenti alternative: a) stampando, firmando, scannerizzando e caricando la Dichiarazione firmata nella stessa piattaforma (per chi non dispone di firma digitale); b) generando il file PDF della Dichiarazione, firmando digitalmente e caricando la dichiarazione firmata nella stessa piattaforma; c) stampando, firmando, e presentando la Dichiarazione firmata presso gli Uffici Servizi Sociali, Largo San Francesco “Lo Quarter”, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 (per chi non potrà presentare secondo una delle precedenti modalità a) e b); – Per coloro che si sono avvalsi della presentazione della domanda in forma cartacea, avendo già sottoscritto la dichiarazione in detta sede, NULLA ALTRO DOVRANNO FAREBONUS800RAS.SICARE.IT