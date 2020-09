Batosta 5 Stelle, Murru: identità sbiadita, se non persa

SASSARI – “La vittoria nel referendum non può e non deve nascondere i risultati mediocri che il M5S ha ottenuto nelle consultazioni regionali e amministrative”. Cosi il presidente del consiglio comunale di Sassari e leader dei 5 Stelle, Maurilio Murru riguardo quella che Di Battista ha definito “la più grande sconfitta del Movimento 5 Stelle”

“È urgente aprire il confronto, è urgentissimo calendarizzare gli Stati Generali definendone funzioni e modalità. Non possiamo più aspettare, va recuperata una identità sbiadita se non persa, vanno rimessi al centro i temi e i nuovi obiettivi, vanno coinvolte le competenze e responsabilizzati i territori. Ma soprattutto vanno riattivate le piazze al posto dei teatrini Tv preconfezionati e coinvolti gli attivisti, che non possono essere più mortificati o relegati solo a portatori di voti o di click”.

“C’è bisogno di riprendere un percorso, quel percorso che ha già cambiato la politica e che ha portato a risultati insperati e fino a qualche anno fa inimmaginabili senza il M5S”.