Balneari, via libera ai lavori per l’estate

ALGHERO – Anche in Sardegna, ora, è possibile autorizzare il personale degli stabilimenti balneari e dei campeggi ad accedere e realizzare i lavori di manutenzione ordinaria. Lo ha chiarito oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una nota sul proprio sito nella sezione pubblici esercizi e attività commerciali

Nel testo si legge quanto segue: “Ferme restando la sospensione dell’attività e la chiusura al pubblico dello stabilimento balneare, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, rimane indispensabile il rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio adottate e il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali”.

Soddisfazione da parte del consigliere comunale e balneare Giovanni Monti che, a nome anche della categoria imprenditoriale, ringrazia l‘assessore Quirico Sanna, il Presidente Christian Solinas, il dirigente Umberto Oppus e il consigliere regionale del Psd’Az Piero Maieli “perchè si sono spesi con massimo impegno per non perdere altro tempo e permettere alle attività di preparasi per l’imminente stagione estiva che sarà, ovviamente, difficile e particolare, ma sempre fondamentale per l’economia della Sardegna”.