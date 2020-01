Balneari, stop proroga: grave disagio

ALGHERO – “Nel momento in cui gli operatori balneari stanno pianificando l’estate che verrà, il Governo Nazionale, in modo del tutto irresponsabile, sembra aver cambiato idea sulla proroga delle concessioni fino al 2033, facendo piombare nell’incertezza l’intero comparto”. E’ Alberto Bamonti, capogruppo e segretario cittadino dei Riformatori Sardi che interviene per evidenziare un problema che va ad incidere in maniera pesante sul settore turistico-balneare.

“L’estate 2020 rischia di essere caldissima per i balneari, con gravi ripercussioni per gli addetti del settore, per i servizi di spiaggia e per l’immagine turistica dell’Italia. Sopratutto per chiedere investire. Come Riformatori Sardi di Alghero chiediamo un atto di responsabilità da parte del Governo, con l’emissione della circolare applicativa relativa alla legge n. 145/2018 (in materia di proroga delle concessioni demaniali) e, soprattutto, con il previsto DPCM per la riforma del settore. Siamo solidali agli operatori locali e pronti a dare battaglia nelle opportune sedi per restituire serenità e dignità alla categoria”.

Nella foto Alberto Bamonti