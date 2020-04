Azioni anti-crisi, proposte di Luca Sacristani (Lega)

ALGHERO – “In questo momento delicatissimo, dove tutti cercano di proporre soluzioni e, in attesa della dichiarazione di Regione Covid-free,anche noi della Lega Alghero avremmo un paio di idee che potrebbero essere un volano per l’economia della nostra città. La prima è un po’ impegnativa ma contemporaneamente molto stimolante”. Queste le proposte, volte a superare questo difficile momento, di Luca Sacristani, segretario cittadino di Alghero delle Lega

1. Lettera che il Sindaco potrebbe indirizzare al settimanale di Amburgo “Der Spiegel” all’attenzione del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

“Gentile Presidente,

la preghiamo di accettare l’invito per un breve soggiorno nella città di Alghero per accertare di persona che i suoi connazionali scegliendo Alghero, per le prossime vacanze, troveranno l’ambiente più sicuro e protetto del Mediterraneo; la Sardegna, infatti, può vantare innumerevoli qualità:- È la terra dei CENTENARI e la pandemia ci ha solo sfiorato;- Ha la densità di popolazione più bassa d’Italia;- Le polveri sottili, causa dell’inquinamento, sono spazzate via dalle brezze marine;- Gli alimenti sono quelli della tradizione, naturali e a km zero;- La vita degli abitanti e quella degli ospiti é per la maggior parte plein-air.

Inoltre, nella nostra città di Alghero, in estate sarà attivo un sistema di accoglienza “Covid-free” che offrirà tutte le garanzie per un soggiorno sereno e al riparo da rischi pandemici; si garantirà e controllerà che dall’arrivo alla partenza qualunque contatto (dai mezzi pubblici agli alberghi) sia puntualmente sanificato e sicuro.

Alghero, cittadina di 40.000 abitanti ha:- Un aeroporto internazionale attivo tutto l’anno;- Un porto turistico fra i più grandi del Mediterraneo;- Spiagge libere e attrezzate che si inseriscono in uno sviluppo costiero pari per estensione a quello dell’intera Emilia Romagna da godere in compagnia o in solitudine con una serie infinita di percorsi naturalistici di ineguagliabile bellezza, assistiti anche da guide esperte;- La presenza di due ospedali, un reparto di terapia intensiva e un pronto soccorso civile e turistico;- Il Parco Regionale di Porto Conte che comprende la via ferrata del Cabirol e l’Area Marina Protetta;- Prodotti eccellenti per cui la ristorazione garantisce pesce, frutta, verdura, pane e pasta a km zero;- Il sistema dell’accoglienza prevede hotel stellati, agriturismi, campeggi e caratteristici B&B;- Infine, ma non per ultimo, un bellissimo centro storico pieno di locali serali, negozi per acquisti e botteghe artigiane certificate.

E’ prevista l’attivazione di un centro di informazione e assistenza corredato di apposito numero verde dedicato agli ospiti che vogliano preventivamente accertare la sicurezza del loro soggiorno.

Gentile Presidente siamo certi che vorrà accogliere il nostro invito personalmente o delegando persona di sua fiducia, in attesa la ringraziamo e la salutiamo con viva simpatia.”

2. PROPOSTA DI EMISSIONE DI MONETA COMPLEMENTARE E CARTOLARIZZAZIONE DEBITO REGIONALE/COMUNALE CON MODELLO MINI BOT.

Proposta (già evidenziata dalla Lega in sede di campagna elettorale regionale) che, per affrontare questa grave emergenza potrebbe aumentare la capacità di spesa dei cittadini sardi limitando la crisi di liquidità e che nasce dallo studio di esperienze che hanno dato risultati positivi e affidabili come per esempio il WIR Svizzero. Questo è un piccolo spunto che nelle sedi opportune potrà essere esposto nel dettaglio.