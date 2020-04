Attività, audizioni per azioni anti-crisi

ALGHERO – “Il comparto dei pubblici esercizi, sta attraversando un momento di profonda crisi. La serrata obbligata è costata già 5 miliardi di euro , 50 mila imprese destinate a morire ed una perdita di oltre 300 mila posti di lavoro”. Cosi la presidente della Terza Commissione Monica Pulina che, tramite l’organismo da lei guidato, sta cercando di avere il polso della situazione per poi mettere in campo le azioni necessarie con l’Amministrazione.

“Ieri in tutta Italia, così come nella nostra città Alghero, c’è stato il Kei day, il giorno delle chiavi. Una nutrita delegazione di titolari di pubblici esercizi ha consegnato le chiavi della propria attività al sindaco. Un grido di dolore che certamente non può rimanere inascoltato. Le richieste del comparto per avviare una riapertura sono tante, dalle risorse vere a fondo perduto, alla moratoria sugli affitti, alla abolizione dei tributi maturati nei mesi di chiusura totale delle attività, all’ampliamento degli spazi esterni, al prolungamento degli ammortizzatori sociali”. Di questo è di tanto altro si discuterà in commissione Sviluppo Economico. La Presidente della terza commissione alla presenza anche del Sindaco, dell’assessore allo sviluppo economico, del dirigente competente e dei rappresentanti locali di Pensa (pubblici esercizi nord sardegna).

Nella foto Monica Pulina

S.I.