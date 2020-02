Assemblea Parco, colpo di scena: manca Scala. Lavori avanti |foto

ALGHERO – Colpo di scena in via Columbano. Alle 16 di oggi era fissata l’assemblea del Parco di Porto Conte che rispecchia la composizione del Consiglio Comunale al fine di poter votare per l’elezione dei nuovi vertici dell’Area di riserva terrestre. Ma, nonostante fosse colui che dovesse avviare e condurre i lavori, si è registrata l’assenza (per motivi di salute) del presidente uscente Gavino Scala. A questo punto la minoranza (ovvero Pd, Sinistra e 5 Stelle) hanno chiesto di rimandare il voto, ma, tramite l’assegnazione del ruolo di conduzione a Piergiacomo Canu (componente del Cda uscente), i lavori sono potuti andare avanti. Le opposizioni hanno, però, lasciato l’Aula e non parteciperanno al voto e ciò fa palesare anche qualche coda polemica e altro passaggio. Come noto, i nomi sul tavolo, espressi dalla maggioranza di Centrodestra Sardista, sono Raimondo Tilloca (come nuovo presidente) e Adriano Grossi e Lina Bardino (componenti cda).

Nella foto di Andrea Manca l’Assemblea pochi minuti fa