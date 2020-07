Aree Marine, Deiana incontra Mariani e Wheeler

ALGHERO – Le parlamentari del Movimento 5 stelle Paola Deiana e Ilaria Fontana sono oggi in Sardegna per una serie di incontri volti ad approfondire alcune tematiche riguardanti il territorio del Sin (Sito di Interesse Nazionale) di Porto Torres e le Aree Marine Protette di Capo Caccia – Isola Piana e dell’Asinara.

In particolare, alle ore 10 la deputata algherese e la collega vicepresidente del Gruppo parlamentare alla Camera e membro della Commissione Ambiente incontreranno il direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, e alle 15:30 circa effettueranno il sopralluogo nell’area Sin di Porto Torres, accompagnate dal sindaco Sean Christian Wheeler e dall’assessore all’Ambiente Cristina Biancu. La mattina di domani, 1° agosto, l’appuntamento è con la Commissaria straordinaria del Parco Nazionale dell’Asinara, Gabriella Scanu.

“Raccoglieremo le loro istanze e le porteremo a Roma, facendoci portavoce con il Governo – hanno affermato Paola Deiana e Ilaria Fontana -. È importante conoscere l’attuale stato di salute dell’area industriale di Porto Torres, acquisire informazioni e ascoltare le voci del territorio per programmare e pianificare le eventuali azioni necessarie. Così come è fondamentale, per tutelare al meglio i nostri angoli di paradiso, confrontarci sui progetti in corso che interessano le Aree Marine Protette del Nord Sardegna, nell’ottica della valorizzazione del territorio e della salvaguardia, senza dimenticarne comunque anche la rilevanza turistica”