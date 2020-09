Antoine e il suo tempo, collettiva d’arte al Mase

ALGHERO – Venerdì 11 settembre all’interno degli spazi museali del M.A.S.E. Museo Antoine de Saint-Exupéry Alghero a Porto Conte, aprirà i battenti una collettiva di opere d’arte in itinere dedicata ad Antoine de Saint-Exupéry per i 120 anni dalla sua nascita. Le opere verranno esposte in tempi diversi fino a raggiungere un numero massimo di 13 lavori e tratteranno il tema dell’uomo Antoine, dello scrittore, dell’aviatore e del suo tempo.

Verranno esposti dipinti, disegni, illustrazioni e sculture, selezionate dal dir. Art. del Museo Massimiliano Fois e da Carla A. Fois. Molti gli artisti che hanno dato la loro disponibilità, tra questi: Elio Pulli, Gianni Casagrande, Cenzo Cocca, Claudia Piras, Antonello Lutzoni, Vincenzo Mandara, Stefano Serusi, Maria Distefano, Mauro Morittu, Aaron Gonzalez, Sara Pushi, Cici Peis, Andrea Pinducciu. L’esposizione sarà visibile dall’11 settembre all’11 novembre e sarà legata al ticket d’ingresso del Museo. La mostra ha il patrocinio del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana.