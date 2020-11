Andrà in onda sul web “Non ti scordar di me”

ALGHERO – “Partirà sul web il 3 Novembre un programma dal titolo “ Non ti scordar di me”. Ideato e condotto da Raniero Selva per una co-produzione Media web channel e Oleificio San Giuliano”. Cosi dagli organizzatori del programma che andrà in onda via web.

“Sarà un contenitore di racconti e spaccati di vita, che darà voce ai giovani, alle donne agli uomini della città di Alghero. Un rotocalco con lo scopo di lasciare una traccia significativa su argomenti a volte trascurati. Con figure e personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale della comunità della città Catalana. Il programma si avvale delle riprese e della post produzione di Paolo Calaresu, delle voci narranti di Chiara Murru e Maurizio Pulina, accompagnati dalle musiche di Raimondo Dore e Giuseppe Manca”.