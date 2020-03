Alghero, rinvio tributi: scadenze differite

ALGHERO – Ieri la Commissione Bilancio ha approvato all’unanimità la proposta dell’Assessore Giovanna Caria che prevede il differimento di tutte le entrate relative al gettito delle imposte dirette e all’erogazione di servizi. Oltre alle già previste proroghe sulla tassa per gli impianti pubblicitari e della Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico, verranno differite tutte le altre scadenze, in autoliquidazione o d’ufficio, di tutti i tributi comunali. A tutti i proventi, da canoni di locazione, terreni, aree di proprietà comunale, fitti attivi, canoni di utilizzo banchi e box mercatali, verranno prorogate le scadenze di marzo e aprile con lo spostamento della scadenza al 31 maggio o con rateizzazione per 5 mesi a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Inoltre, sospensione degli adempimenti tributari di natura dichiarativa con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, con adempimento da effettuare al 30 giugno senza sanzioni. Ancora, sospensione dei contenziosi, dei termini di notifica dei ricorsi alla commissione tributaria. Il provvedimento dell’Amministrazione ora è atteso dal Consiglio comunale convocato con le modalità della videoconferenza per il prossimo 1 aprile con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione. “L’Amministrazione – spiega Giovanna Caria – continuerà a valutare l’evoluzione delle norme che garantiscono il supporto ai cittadini nella fase di emergenza e, nei limiti delle proprie competenze e prerogative, applicare ogni forma di sostegno varata con provvedimenti statali e regionali”. Il provvedimento è stato trasmesso alla Secal e alla Step per l’esecuzione immediata dello stop