Alghero invasa, plauso al Cap d’Any

ALGHERO – “La città di Alghero è stata letteralmente invasa da almeno 20 giorni, tutti i giorni, non ho mai visto così tanta gente per tutto questo tempo si seguito. Capodanno Natale, la befana, il lunedì, il martedì, tutti i giorni sempre pieno di gente”. Cosi Stefano Castaldi gestore del noto bar e locale notturno Orange di via XX Settembre ad Alghero che commenta le festività nella Riviera del Corallo e il lavoro messo in atto dall’Amministrazione Comunale e Fondazione Alghero col programma del Cap d’Any. Come del resto è emerso nel weekend appena trascorso che ha visto il centro di Alghero preso d’assalto da migliaia di persone fino al clou delle manifestazioni della Befana di ieri in largo San Francesco. Manifestazioni del Cap d’Any che si concludono il prossimo weekend con un doppio appuntamento in Teatro sabato 11 e domenica 12.

“Da Roma e Milano, da Cagliari, Sassari e da tutti i paesi della Sardegna. Il calendario di eventi proposto dall’amministrazione comunale e da Meta (Fondazione Alghero ndr), ha creato un’attrazione incredibile, rivolta ad un pubblico non solo giovane, ma di anche tante famiglie. Alcune realtà private, locali, club, bar e ristoranti hanno confezionato un pacchetto di proposte che hanno logicamente incrementato l’attrattiva verso Alghero. La macchina organizzatrice ha funzionato anche nel lato riferito a chi doveva poi sistemare, pulire. In poche ore la città è stata ripulita il 1 Gennaio, quando era ancora buio, operatori e responsabili dell’azienda erano tutti in strada a correre, sono rimasto a bocca aperta. Credo che nessuno si possa lamentare!”

“Pochi mesi fà da “qualcuno” appartenente ad un altra realtà sarda vicina, siamo stati definiti “una località più famosa ormai passata nei ricordi!!! Be’ la mia precisazione sta nel affermare che vi siete sbagliati!!! Alghero è una realtà turistica bella, e forte che ha dimostrato in questa occasione di poter offrire eventi di livello internazionale, e servizi all’altezza delle migliori realtà. Il risultato è stato di gran lunga al di sopra delle aspettative. Tutti coloro che hanno contribuito posso ritenersi fieri di questo grande risultato”.

Nella foto di Andrea Manca la folla record di ieri per la Befana

A.M.