Iceberg, intervista con Elias Vacca: politica e non solo |video

ALGHERO – Non è cosi facile che si faccia intervistare. Soprattutto sui temi politici e in particolare di quelli connessi alla sua città. Ma, in questo caso, come per la verità anche in altri, con i medesimi interlocutori, ha deciso di essere sottoposto a qualche domanda. Più che un’intervista, però, un confronto tra persone con vedute diverse, ma con la voglia sempre di ascoltare l’altro e soprattutto consci di no avere mai la verità in tasca.

Ed così che dalla puntata di Iceberg con protagonista l’avvocato ed ex-deputato Elias Vacca e col giornalista e operatore culturale Stefano Idili, coordinati dal “padrone di casa”, l’editore Fausto Farinelli, sono emersi diversi, numerosi e interessanti spunti (dalla gestione Covid aiu giudizi su Governo e Amministrazioni locali, oltre che analisi sui leader e partiti politici). I temi toccati sono tanti e svariati. Tra cui la domanda che molti si fanno se Vacca vorrà fare nuovamente politica diretta per la sua città o altro. Seguiranno nei prossimi giorni altre interviste e approfondimenti con la medesima formula.