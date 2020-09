AlLGHERO – Lunedì 14 settembre alle ore 19.00 in piazza Pino Piras la coalizione di Centrodestra Sardista capitanata da Lega e Psd’Az presenterà agli algheresi Carlo Doria, candidato per le “suppletive” per un posto al Senato (20 e 21 il voto, insieme a referendum e amministrative). Saranno presenti i leader dei cari lettori a partire dal presidente Michele Pais e dal Sindaco Mario a Conoci, oltre che dai massimi rappresentanti degli altri partiti della coalizione.