Alghero, Destra Democratica cresce

ALGHERO – “In questi giorni si è concluso il ciclo di conferenza call di DDI, che riparte con un organico ampliato e motivato a ricostruire il progetto prefissato che per causa di forza maggiore si era dovuto fermare. Siamo pronti a dare il nostro contributo alla città, al territorio e alla Regione, il gruppo a piccoli passi sta crescendo. Manca una vera Destra Democratica e crediamo sia il momento giusto per ripartire e farci conoscere”. Così dal direttivo del partito di cui fa parte anche l’ex-assessore Gianfranco Langella.

“Il nuovo coordinamento Algherese è partito alla grande e ha le giuste persone e competenze che possono dare un enorme contributo a questa città.DDI è un partito che si prefigge alcuni principi cardini imprescindibili a cui noi tutti facciamo riferimento. Partendo dal presupposto che ogni regione ha le proprie peculiarità, problematiche e potenzialità varie, pensiamo che ogni territorio si debba automatizzare senza escludere ovviamente il governo centrale. Crediamo molto nella gestione autonoma di ogni regione per questo ci piace definirci partito federalista”

“DDI è anche un partito sovranista che crede in tutta la sua fermezza che un Paese libero e democratico debba avere la propria sovranità monetaria, inoltre è un partito nazionalista che esige che il compito della politica sia svolto in maniera onesta e democratica per l’interesse e il bene collettivo .Ad Alghero siamo fieri del gruppo che è in forte crescita, il nostro è un partito di liberi cittadini attivi politicamente per far fronte alle emergenze e dare soluzioni, intendiamo essere partecipi e collaborare a progetti mettendo a disposizione le nostre idee e le nostre esperienze.

DDI c’è e le nostre intenzioni sono per un ampia collaborazione e per contributi fattivi. Al nostro interno abbiamo un gruppo di giovani che con il nome di “GIOVENTÙ TRICOLORE” inizieranno un percorso di scuola politica a 360° per fa sì che inizi un nuovo processo di cambiamento generazionale, cose che in questo momento mancano.

Le scuole politiche hanno sfornato i migliori politici in Italia e difatti pensiamo che un giovane che si approccia ai nostri corsi debba essere preparato. E’ nefasto e deleterio che ancora oggi negli scranni del potere ci possano essere persone che in politica si improvvisino. Desrra Democratica Italiana, ad Alghero c’è e riparte. Chi è interessato a partecipare al nostro progetto può contattarci tramite e.mail ( destrademocraticaitaliana@yahoo.com) nel gruppo Facebook ufficiale”.