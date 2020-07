Accademia Olearia, Sa Mandra e Cafè Royal in Menjalguer

ALGHERO – Da sogno a realtà. C’è voluto poco tempo affinchè Menjalguer divenisse da un’ottima idea ad un progetto tangibile, reale e soprattutto riconosciuto come di grande valenza. A certificare questo “up-grade” sono state alcune tra le migliori aziende a livello nazionale con radici ben piantate in Sardegna e nello specifico ad Alghero come Accademia Olearia e Sa Mandra. Vere istituzioni che con Cafè Royal hanno scelto di condividere il percorso già tracciato da Menjalguer.

Una condivisione non marginale, ma da protagonisti del progetto che, da ieri, si avvale in maniera ufficiale dell’adesione di queste eccellenze le quali insieme Al Forno, Panificio Cherchi, Ristorante Musciora e L’Orto sotto Casa vanno a creare il nucleo che per i prossimi mesi e oltre proporrà iniziative e appuntamenti al fine di promuovere Alghero e il tuo Territorio. Lavorare con l’obiettivo che vengano valorizzate e commercializzate le produzioni locali significa promuovere la nostra città, il territorio che, visto anche il difficile periodo che attraversa, necessita sempre più di azioni simili. E questo grazie anche, come detto, ad aziende che non hanno bisogno di presentazioni e che sono il top pure oltre i confini dell’Isola come Accademia Olearia della Famiglia Fois e Sa Mandra della Famiglia Murrocu.

Per questo è stato facile da parte di un vero cultore del territorio qual è l’avvocato, già consigliere comunale, Francesco Marinaro che ha battezzato il progetto ideato e creato da Stefano Idili con una concretezza e coinvolgimento che lo vedono, di fatto, già come guida di Menjalguer presto definita, insieme agli altri ruoli, anche dal punto di vista giuridico ad oggi sostenuto dall’associazione Orion di Elena Bilardi e Ivan Perella. “Siamo onorati che abbiano apprezzato e condiviso, fino a farne parte, grandissime realtà dell’enogastronomia come Sa Mandra e Accademia Olearia che con Cafè Royal e altre colonne del nostro progetto fanno fare un balzo notevole avanti a Menjalguer”, hanno dichiarato i rappresentanti. A breve saranno calendarizzati nuovi eventi a partire da una importante presentazione alla città oltre che da altri appuntamenti con le più grosse aziende del territorio.

Nella foto, scattata a seguito della riunione degli scorsi giorni che ha sancito l’ingresso di Sa Mandra, Accademia Olearia e Cafè Royal, sono presenti (da sinistra) Francesco Marinaro, Antonio Masia (Panificio Cherchi), Alessio Mura (Cafè Royal), Maria Grazia Murrocu (Sa Mandra) e Fabrizio Carboni (Al Forno)