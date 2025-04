Tragedia di Pasqua ad Alghero, cade sugli scogli lungo i bastioni e muore

ALGHERO – Tragedia ad Alghero. Ieri notte, intorno alle 23.00, un uomo di 79 anni anni (Gavino Parisino), mentre con la moglie faceva una passeggiata lungo in bastioni, all’altezza del “Il Riservato”, forse mentre percorreva la scalinata che conduce in basso verso il mare, o molto più probabilmente mentre si trovava già sulla scogliera sottostante, sarebbe scivolato, cadendo e andando a sbattere violentemente la testa e finendo in mare e morendo annegato. Così secondo le ultime ricostruzioni

Subito sono stati chiamati i soccorsi che però una volta giunti sul posto, dopo aver provato a rianimarlo, non sono riusciti purtroppo a riportarlo in vita. Nella scogliera, luogo del drammatico incidente, sono giunte anche le forze dell’ordine al fine di raccogliere testimonianze e ricostruire al meglio l’accaduto.