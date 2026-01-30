“Spiagge facile, turismo sempre più inclusivo e accessibile”

ALGHERO – «La Regione Sardegna conferma il proprio impegno concreto per un turismo sempre più inclusivo e accessibile. Con il finanziamento di 500 mila euro destinato al progetto “Spiagge Facili” di Alghero, nell’ambito del bando regionale “L’Isola che accoglie: turismo accessibile e inclusivo in Sardegna”, la Regione ha sostenuto un intervento di grande valore sociale e turistico, che pone la Sardegna all’avanguardia nelle politiche di accessibilità», dichiara l’On. Valdo Di Nolfo, Consigliere Regionale della Sardegna. «Ho voluto con forza il bando regionale che ha reso possibile questo progetto, perché credo fermamente che l’accessibilità sia un diritto e non un optional», aggiunge Di Nolfo.

Il progetto, finanziato nell’ambito del bando regionale dedicato al turismo accessibile, ha visto la partecipazione di 18 amministrazioni comunali e ha premiato la qualità della proposta presentata dal Comune di Alghero, che diventa così il primo territorio in Sardegna a realizzare un sistema strutturato di spiagge pienamente accessibili. Le tre spiagge facili previste saranno: una al Lido, una a Mugoni, e una nella zona del Palazzo dei Congressi, che sarebbe ideale realizzare più vicino possibile a Fertilia, nella zona prospiciente il Calich, così da garantire una maggiori servizi e inclusione.

Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione, saranno realizzati percorsi pianeggianti fino alla battigia, passerelle, piattaforme di accesso al mare, servizi igienici e aree attrezzate, garantendo alle persone con disabilità e a mobilità ridotta la possibilità di vivere il mare in sicurezza e autonomia.

«Questo finanziamento dimostra come la Regione Sardegna stia investendo in una visione moderna del turismo, capace di coniugare inclusione sociale, diritti e sviluppo economico – prosegue Di Nolfo –. Rendere accessibili le nostre spiagge significa rendere la Sardegna una terra davvero accogliente».

«Voglio inoltre fare i miei complimenti all’amministrazione comunale di Alghero per aver presentato un progetto così qualificato, arrivato primo tra le candidature, e alle associazioni che hanno collaborato alla sua realizzazione e che gestiranno gli spazi, garantendo un servizio sicuro e attento alle esigenze di tutti», conclude l’On. Di Nolfo.