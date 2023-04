Spiagge, dal centro a Fertilia: Alghero si trovare pronta

ALGHERO – Dal Centro storico a Fertilia. Alghero si fa trovare pronta per questo inizio di stagione con l’arrivo dei primi turisti. E proprio per questo da qualche giorno è entrata in azione la Beach tech 3000, considerata tra le migliori puliscispiaggia in circolazione ed elemento caratterizzante della proposta della Cooperativa Vosma che si è aggiudicata il servizio triennale di pulizia degli arenili della Riviera del Corallo. Dotata di sistema a due nastri di vagliatura con doppio setaccio vibrante, consente prestazioni particolarmente elevate. Il mezzo ha una capacità di carico per grandi quantità e detriti voluminosi, in grado di vagliare grandi aree di spiaggia che vengono pulite in modo rapido ed efficiente, con un rendimento di superficie fino a 30mila m²/h. E proprio in previsione della presenza di numerosi visitatori in occasione del ponte del 25 Aprile, sono stati posizionati i primi cestini nelle spiagge cittadine e nella pineta di Maria Pia. Dall’Assessorato all’Ambiente rendono noto, inoltre, che per queste due giornate è stato rinforzato il servizio di svuotamento dei cestini in centro. Gli operatori saranno presenti sino alle 22 di oggi e di domani con un occhio di riguardo anche per il grande afflusso previsto per i festeggiamenti di San Marco a Fertilia. In allegato il mezzo puliscispiaggia in azione a San Giovanni.