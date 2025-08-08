“Sanità e non solo: Maggioranza spaccata, Cacciotto alla finestra”

ALGHERO – E’ risaputo che la coalizione che amministra Alghero è costruita da forze politiche eterogenee, priva di un programma e di valori condivisi. Troppe differenze fra le forze della sinistra, anche antagonista, e quelle moderate. Differenze tenute con affanno sotto traccia che oggi affiorano in modo prepotente. La sanità algherese ha provocato una forte frattura difficilmente sanabile. Da una parte il Campo largo e il Sindaco che sulla sanità algherese serbano un rigoroso silenzio, finalizzato a non entrare in contrasto con la Todde e Bortolazzi accettando il rischio di affossare una sanità sempre più debole e inadeguata. Dall’altra parte i “centristi” che assumono una posizione responsabile a favore della sanità algherese, scevra da connotazioni ideologiche e mirata alla tutela della salute dei cittadini algheresi. Una posizione, quest’ultima, in linea con le tesi sostenute da Forza Italia che più volte ha sollecitato vanamente il Sindaco Cacciotto a prendere una posizione netta sulla sanità algherese, al fine di non mandare alle ortiche i progressi dell’Ospedale Marino al solo scopo di occupare qualche poltrona. Posizione, peraltro, impostagli da un chiaro pronunciamento del Consiglio Comunale di Alghero rimasto privo di esito. Stiamo rischiando un crollo definitivo della sanità algherese, causata da brame di potere e di poltrone da parte della Giunta Todde e del Campo largo. A margine vediamo una posizione “distratta” del consigliere regionale del territorio che anche su questo tema strategico preferisce defilarsi, evitando di testimoniare quantomeno una presa di coscienza dei problemi dei cittadini algheresi anche in materia di salute.

Crediamo non ci sia più tempo per atteggiamenti tattici proni ai poteri cagliaritani. Noi siamo disponibili ad assumere iniziative comuni con chi ha a cuore la sanità algherese e non abbassa la testa di fronte ai “diktat” cagliaritani della Todde e Bartolazzi. Lo abbiamo fatto a nostre spese anche col precedente governo regionale di centrodestra, emarginando logiche di schieramento e mettendo in primo piano il diritto degli algheresi ad una sanità che cura, contrapposta alla sanità che invece attribuisce poltrone e stenta a svolgere i suoi compiti. Lo hanno dichiarato i consiglieri del Gruppo di Forza Italia Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini.