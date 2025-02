“Salva casa, Cacciotto sblocchi subito le pratiche edilizie”

ALGHERO – “Un Ordine del giorno urgente per chiedere al Sindaco l’immediata applicazione del Decreto Salvini sulle norme “Salva casa” che consenta di destinare le ingenti risorse derivati dalle pratiche edilizie, all’emergenza abitativa e ad intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree ed immobili pubblici degradati” così i Consiglieri Pais, Cocco, Salvatore e Fadda che individuano le priorità cittadine di intervento. Questione che vede le opposizioni, nuovamente, non unite nel produrre un documento unitario.

“La possibilità di trovare casa stabile, e non stagionale, per una famiglia algherese, data la destinazione degli immobili all’uso turistico, ad Alghero è praticamente nulla, vista l’assenza di case per locazioni ad uso abitativo tutto l’anno e considerato i prezzi inaccessibili per qualsiasi nucleo familiare. Per questa ragione l’immediata applicazione del Decreto Salvini sulle norme “Salva casa” risulta essere prioritaria”. dichiarano i firmatari proponenti dell’Odg.

“Certamente per i benefici in termini di regolarizzazione del patrimonio immobiliare delle famiglie algheresi nonché per la semplificazione dell’iter burocratico che prevede, ma anche perché lo stesso Decreto prevede che i diritti incamerati dalle pratiche edilizie, possano essere destinati all’emergenza abitativa e alla riqualificazione di aree ed immobili pubblici degradati e bisognosi di manutenzione straordinaria” continuano gli esponenti del centrodestra algherese.

“Purtroppo l’inerzia e l’indecisione della Regione, in ordine al recepimento del Salva Casa, da una parte e, dall’altra, la mancata applicazione da parte dei Comuni delle norme immediatamente applicabili, sta creando ingenti danni ai cittadini, impossibilitati a regolarizzare ed adeguare alle esigenze abitative il proprio immobile ma anche alla comunità che non può godere delle ingenti risorse che deriverebbero dalla presentazione delle rispettive pratiche edilizie. Una inerzia inscusabile, complice l’indecisione della Regione in materia, che si protrae dal 29 maggio dello scorso anno, data di pubblicazione del Decreto” continuano gli esponenti del centrodestra.

“Con l’Ordine del giorno che abbiamo depositato, chiediamo al Sindaco di consentire immediatamente la presentazione delle pratiche e lo sblocco delle autorizzazioni, con procedure semplificate come previste. Non si può tenere ferma nel cassetto una legge che in tutto il resto del territorio nazionale è già applicata e operativa da quasi un anno” concludono Pais, Cocco, Salvatore e Fadda.