Parco di Porto Conte, salta l’Assemblea: maggioranza senza numeri, “una debacle”

ALGHERO – “La maggioranza ancora una volta snobba l’assemblea del Parco. La minoranza fa mettere a verbale alcune irregolarità nella convocazione e successivamente abbandona l’aula. A quel punto salta la seduta.

Ancora una volta la maggioranza non è in grado di garantire i lavori dell’assemblea del parco ed emerge lo scollamento con il CDA, piuttosto evidente dato che non si riesce neanche a concordare una data per lo svolgimento dei lavori.

Neppure in seconda convocazione la sgangherata compagine a sostegno di Conoci riesce così a garantire il numero legale. Solo 7 i consiglieri del cdx presenti, sindaco incluso, sebbene all’odg risultassero fissati punti fondamentali, a cominciare dall’approvazione del Rendiconto e di alcune variazioni di bilancio.

Si sottolinea inoltre che non erano neppure stati rispettati i tempi di deposito degli atti per consentire ai consiglieri di studiarne i contenuti.

Una debacle totale, insomma”.



Raimondo Cacciotto

Ornella Piras

Gabriella Esposito

Pietro Sartore

Mario Bruno

Mimmo Pirisi

Valdo Di Nolfo

Maria Antonietta Alivesi

Giusy Di Maio