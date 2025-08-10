“Mariotti, un vero pasticcio: Cacciotto ritiri subito il bando in autotutela”

ALGHERO – La settimana di Ferragosto riversa un nuova grana per il sindaco Cacciotto. La maggioranza a trazione Avs, Pd e 5 Stelle sostenuta dai “Centristi” deve affrontare un problema legato alla definizione del bando per la concessione del campo Mariotti. In lizza, come noto, la prima squadra della città ovvero l’Alghero Calcio con cui, a quanto pare, c’erano state delle interlocuzioni vista la necessità della società sportiva di avere a disposizione uno spazio meno esiguo rispetto al Cuccureddu di Maria Pia. A partecipare anche la Fc Alghero con la Nettuno e altre società.

“Bando struttura sportiva Mariotti. La confusione regna sovrana. Un vero e proprio pasticcio. A favore di chi? L’art. 1 attesta che la struttura è destinata allo sport del calcio. Ma l’art. 2 afferma che possono richiedere la struttura le società che partecipano ai campionati delle “varie discipline sportive”. Viene quindi eliminata la limitazione al calcio. Forse è meglio che l’amministrazione Cacciotto eserciti i suoi poteri di autotutela e ritorni alla “casella di partenza””, cosi il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde.