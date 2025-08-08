“Lavori Civile, grazie a Tauro per aver accolto le mie segnalazioni”

ALGHERO – “Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Commissario Straordinario della ASL di Sassari, dott. Paolo Tauro, per aver dato seguito alla mia segnalazione dello scorso 31 marzo, riguardante alcune criticità presenti all’interno dell’Ospedale Civile di Alghero. In particolare, al centro della mia denuncia vi era la condizione della cappella dell’ospedale, da tempo priva della figura del cappellano ma che, nonostante tutto, è stata mantenuta viva grazie all’impegno encomiabile di operatori sanitari e pazienti. Quella cappella rappresenta molto più di un semplice luogo fisico: è un simbolo di speranza, un punto di riferimento spirituale per chi affronta momenti di grande fragilità e sofferenza. È il legame con il “Gesù sofferente”, che si rinnova ogni giorno nei gesti di chi vive la malattia con dignità. Oggi possiamo annunciare con soddisfazione che, grazie al lavoro svolto e all’attenzione ricevuta, verrà finalmente realizzata una nuova cappella, inserita nel lotto della Camera Mortuaria. Sarà situata nella parte nord-ovest del corpo principale dell’ospedale, con una configurazione planivolumetrica rettangolare, dotata di ingresso indipendente e collegamento interno. Un passo importante, che conferma l’importanza di ascoltare i territori e agire concretamente. Tuttavia, non possiamo fermarci. Rivolgo nuovamente un appello al Commissario Tauro affinché si intervenga con urgenza sulla questione del tunnel di collegamento verso il reparto di Pediatria, attualmente chiuso. La sua inaccessibilità obbliga pazienti e operatori a uscire all’esterno per spostarsi tra i reparti, con evidenti disagi soprattutto per i più fragili. Come Presidente della Commissione Consiliare Sanità del Comune di Alghero, richiedo ufficialmente un incontro con il Commissario Straordinario per affrontare insieme con lui e il Sindaco Raimondo Cacciotto tutte le criticità ancora presenti nell’Ospedale Civile. È necessario aprire un dialogo costruttivo e costante, nell’interesse esclusivo della comunità e del diritto alla salute di ogni cittadino”.

Christian Mulas

Presidente della Commissione Consiliare Sanità

Comune di Alghero