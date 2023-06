Lavoratori Ciclat, pace fatta.”Grazie assessore Montis”

ALGHERO – “Ieri mattina la sigla sindacale Fiadel rappresentata dal segretario territoriale Stefano Delrio, ha incontrato l’azienda Alghero Ambiente s.c.r.a.l al fine di dissipare le incomprensioni nate in questi giorni sulla stabilizzazione dei dipendenti stagionali, utilmente collocati in una apposita graduatoria concordata tra la stessa azienda e i sindacati.

Della situazione, già dalla giornata di ieri, abbiamo messo al corrente l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Conoci e dell’Assessore Montis che da subito si sono attivati al fine di trovare una mediazione e comprendere le ragioni.

A tal proposito questa mattina c’è stato un incontro tra la sigla sindacale Fiadel, che rappresenta il 75% del personale in cantiere e il 100% del personale stagionale, e l’azienda alla presenza anche dell’ Assessore Montis.

L’incontro è stato caratterizzato dalla volontà delle parti di comprendere le rispettive ragioni e di trovare soluzioni di buon senso senza inutili rigidità.

La determinazione del segretario sindacale Delrio Stefano in aggiunta all’intervento dell’Assessore Montis, a cui si deve ringraziare la grande sensibilità e capacità di mediazione mostrata, è stata di grande aiuto per il raggiungimento di un accordo che andasse nell’interesse di tutti.

Già da oggi diversi lavoratori potranno sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato e altri ancora un contratto a tempo determinato in attesa di essere stabilizzati alla prima occasione utile. La proposta dell’assessore di valorizzare e formare figure presenti nel cantiere senza dover ricorrere in emergenza a figure in distacco ci trova totalmente d’accordo anche al fine di poter permettere lo scorrimento delle graduatorie concordate.

Auspichiamo, nel ringraziare anche l’azienda per la disponibilità mostrata, che continui ad esserci un dialogo proficuo e costruttivo anche su altre questioni aperte che non potranno che, se risolte, andare nell’interesse di tutti”

Stefano Delrio

Fiadel