Incendio alla discoteca Maden, è di origine dolosa: indagini

ALGHERO – Incendio, questo mattina, al Maden. Intorno alle 05.30, in pochi minuti, le fiamme hanno avvolto una parte dell’area esterna della struttura. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti del Commissariato di Polizia di Alghero che, oltre domare il rogo, hanno effettuato i rilievi per comprendere la matrice dell’incendio che, secondo le prime ricostruzioni, pare dolosa. Si tratterebbe, dunque, di un atto premeditato su cui dovranno fare luce le indagini delle forze dell’ordine. Nonostante questo preoccupante atto, la discoteca non subirà alcuna chiusura.