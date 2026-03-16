“Il Mistero delle Pensiline”, finalmente 85mila dal Comune: plauso di Mulas e Colledanchisen

ALGHERO – I capigruppo Christian Mulas e Marco Colledanchise esprimono soddisfazione per lo stanziamento di 85.000 euro destinato alla realizzazione delle pensiline ARST, previsto nel documento relativo all’avanzo vincolato di bilancio che verrà discusso nel prossimo consiglio comunale.

“Dopo diverse segnalazioni e interventi portati all’attenzione del Consiglio comunale dichiarano Mulas e Colledanchise finalmente si arriva a un risultato concreto che consentirà di dare risposte a un problema segnalato da tempo da tanti cittadini.”

In particolare, numerosi anziani e utenti del trasporto pubblico avevano evidenziato le difficoltà legate all’assenza di adeguati ripari alle fermate degli autobus, una situazione che soprattutto nei mesi invernali e nelle giornate di forte caldo crea disagi significativi.

“Questo stanziamento rappresenta un impegno importante proseguono i due capigruppo perché permetterà di migliorare le condizioni di attesa alle fermate e garantire maggiore dignità e sicurezza a chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico. È un intervento che consideriamo anche un gesto di civiltà e attenzione verso la comunità turistca algherese.”

I capigruppo Mulas e Colledanchise rivolgono inoltre un ringraziamento al Sindaco e all’Amministrazione comunale per aver accolto le segnalazioni e per aver dato una risposta concreta a una problematica sentita da molti cittadini. Chiudono la nota Colledanchise e Mulas.

Nella foto una delle fermate degli autobus di Alghero senza pensiline e neanche senza praline informative moderne