Emergenza sanità, Centrodestra: “Bartolazzi venga in Consiglio”

ALGHERO – “I partiti di centrodestra hanno protocollato la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale in materia di sanità, accompagnata da una risoluzione dettagliata che chiede azioni concrete su STEN neonatale e sanità territoriale.

“È doveroso che il Consiglio comunale torni a occuparsi della sanità locale” – dichiarano congiuntamente i consiglieri di Prima Alghero, UDC – Patto per Alghero, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

“Nella risoluzione, chiediamo al Sindaco di sollecitare con urgenza l’attivazione del servizio STEN, previsto da una delibera regionale dell’agosto 2024, e tuttora disatteso. Si tratta di un sistema salva-vita per i neonati in condizioni critiche, oggi totalmente assente nella rete ospedaliera sarda, a differenza di tutte le altre regioni italiane.

“Oltre al punto nascita chiuso, adesso scopriamo che la Sardegna è anche l’unica regione a non aver attivato il servizio di trasporto d’emergenza neonatale. Un ritardo che mette a rischio i nuovi nati. La risoluzione depositata chiede tempi certi e un tavolo operativo con Regione, ASL e Comune. Non si può più far finta di nulla” – prosegue la nota.

“Il silenzio dell’assessore Bartolazzi è assordante.” – concludono i capigruppo. Il centrodestra continuerà a esercitare un’azione di controllo responsabile, ma chiede ora che si faccia piena luce su una delle pagine più gravi dell’attuale legislatura regionale in tema di sanità”

