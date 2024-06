ELEZIONI AD ALGHERO, DATO AFFLUENZA alle 19 al 49,68%,

ALGHERO – Algheresi al voto per scegliere il nuovo sindaco che andrà a succedere a Mario Conoci. Due giorni di voto che coincide con le elezioni europee. Una tornata elettorale di grande importanza che, però, a ieri alle 23.00 vede un dato dell’affluenza fermo a 17,97% a fronte del passato 19,91%, mentre alle 12 di oggi e’ alle 32,12% e alle 19.00 19 è al 49,68%, anche se le proiezioni riguardanti lo spoglio delle varie sezioni prevedono un dato finale del 55/56% dunque oltre 2/3 punti sotto le precedenti elezioni. Sono in tutto 14 le liste, 316 i candidati per il Consiglio comunale e due gli aspiranti alla fascia tricolore Raimondo Cacciotto e Marco Tedde. Ad Alghero, città da 43.900 abitanti gli iscritti alle liste elettorali sono 39.300.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO