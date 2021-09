Cadavere a Maristella, c’è un indagato per omicidio

ALGHERO – Non era scomparsa per sua volontà, ma pare sia stata uccisa e occultato il cadavere. Questa la svolta riguardante le indagini sul ritrovamento del corpo di Maria Antonietta Canu, pensionata di 74 anni scomparsa il 13 luglio e ritrovata senza vita il 4 settembre. Ad essere accusato, con l’iscrizione nel registro degli indagati da parte del Magistrato Enrica Angioni, è il nipote A. C. di 34 anni che viveva con la donna nella borgata di Maristella. Pare che già da subito la sua ricostruzione dei fatti non convincesse gli inquirenti