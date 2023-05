Buon Primo Maggio a chi non lavora, ai precari e chi sottopagato

ALGHERO – “Buon 1 Maggio a chi lavora e ha pochi diritti, a chi è precario da una vita e attende stabilità, a chi lavora ma si sente poco riconosciuto, a chi è sotto pagato ed è in attesa di una norma che garantisca il Salario Minimo, a chi ha scelto di stare a casa per badare alla famiglia anziani compresi ma non gli viene riconosciuto niente, ma l’augurio più grande, più intenso più affettuoso e a chi il lavoro non c’è l’ha è lo stato cercando e a chi si è stancato di cercarlo e ha bisogno di un aiuto”.

Buon 1° Maggio a tutti!

Mimmo Pirisi, capogruppo Partito Democratico