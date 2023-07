Biglietteria e info poi t, rinasce l’ex-bar Useri grazie a Fondazione Alghero

Traguardo importante per la città. Lunedì 31 luglio apre al pubblico la nuova biglietteria turistica nel centro di Alghero: orari dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, tutti i giorni. L’ex Bar Useri, storica struttura ubicata in via Vittorio Emanuele 2, in prossimità della centralissima Piazza Porta Terra sui Giardini Lepanto, rinasce come punto vendita dei biglietti dell’Alghero Ticket e la possibilità di acquistare gli ingressi per raggiungere lo straordinario complesso carsico della Grotta di Nettuno a Capo Caccia. Gli spazi, andati incontro ad un primo restyling per consentire il servizio nel periodo estivo, vedranno una completa ristrutturazione nel prossimo autunno, col fine di accogliere il servizio di informazioni turistiche ed ospitare un nuovo e funzionale deposito bagagli.

Il servizio di biglietteria in città sarà inoltre operativo ogni giorno dalle 17 alle 20 in via Carlo Alberto 83 negli spazi dell’Atelier#3. Sempre attivi anche i canali di acquisto direttamente online sul portale Alghero Experience, l’e-commerce di Alghero Turismo www.algheroexperience.it.

Si tratta di un nuovo passo importante per la Fondazione, che va ad impreziosire anni di grandi investimenti e intensa programmazione da parte del Cda composto da Pier Paolo Carta, Sara Govoni e presieduto da Andrea Delogu, che ringraziano la struttura per l’impegno profuso, con in testa Pierpaolo Sanna, colui che ha coordinato l’intervento permettendo l’apertura della biglietteria a tempo di record. Grazie al nuovo ticket shop di Porta Terra sarà possibile proseguire con ancor più efficacia nella valorizzazione delle bellezze del territorio, partendo dai singoli siti, dalla loro storia e dalla straordinaria cultura. Sarà così incrementata e potenziata la rete di vendita dell’Alghero Ticket, in stretta sinergia con gli operatori turistici e commerciali, così da rilanciare uno dei progetti strategici su cui la Fondazione ha investito e lavorato fin da subito, con riscontri sempre più positivi ed un crescente interesse