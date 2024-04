Aou Sassari, percorsi e cura per il piede diabetico

SASSARI – Sarà un incontro finalizzato ad approfondire i temi relativi alla gestione del piede diabetico, alla chirurgia e alla cura della patologia. E’ quanto programmato dalla struttura semplice di Chirurgia del Piede Diabetico dell’Aou Sassari, diretta dal dottor Renzo Boatto, per la giornata dell’8 aprile con il convegno “L’unità operativa del piede diabetico incontra le persone affette da diabete”.

L’incontro, che si terrà alle 15,30 nell’aula magna del complesso didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo turritano, punta a informare le associazioni, sensibilizzare il personale sanitario e ascoltare i pazienti nel percorso di diagnosi e cura del piede diabetico.

Il convegno, diviso in tre sessioni, affronterà argomenti di fondamentale importanza per la comprensione e la gestione della patologia. La prima sessione si concentrerà sulla chirurgia del piede diabetico, presentando il protocollo multimodale nel salvataggio dell’arto e la rivascolarizzazione degli arti nel paziente diabetico. La seconda sessione approfondirà la gestione diabetologica nel percorso di diagnosi e cura del piede diabetico, mentre nella terza sessione si darà voce all’associazione che fornisce assistenza ai pazienti affetti da questa patologia.

«È fondamentale – afferma Renzo Boatto – unire sforzi e conoscenze per garantire un percorso diagnostico e terapeutico efficace per i pazienti affetti da piede diabetico. Questo convegno rappresenta un’importante occasione per confrontarci e trovare soluzioni sempre più efficaci e personalizzate». Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Gian Vittorio Campus, del presidente della Federazione Rete Sarda Diabete Riccardo Trentin, del direttore generale dell’Aou di Sassari Antonio Lorenzo Spano e del presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Sassari Nicola Addis.

All’incontro parteciperanno esperti del settore che, con il loro apporto, contribuiranno alla discussione e alla condivisione delle migliori pratiche in materia. L’evento è organizzato con il patrocinio dell’Aou di Sassari, dell’Ordine dei Medici della provincia di Sassari, della Federazione Rete Sarda Diabete e dell’Associazione Diabete Nord Sardegna.