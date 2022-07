Alghero, sabato ritorna il Grand Prix Corallo |video

ALGHERO – Un emozionato Nicola Nieddu ha introdotto quella che sarà la nuova edizione del Grand Prix Corallo, organizzato dalla Asd Valverde del presidente Costantino Marcias in collaborazione con Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Alla presenza del Sindaco Conoci, della famiglia Marcias, dell’assessore Cocco e del vice-presidente della Fondazione Carta. La manifestazione ritorna dopo due anni di stop a causa della pandemia e festeggia la ventesima edizione, sabato 9 luglio con inizio ore 21 a Lo Quarter, con la presenza di numerosi personaggi popolari della Tv, del cinema, della musica e del giornalismo. E anche questa edizione, così come le precedenti, vedrà un parterre di prim’ordine:

Premio alla Carriera “Toto Torri” a Ezio Luzzi, giornalista e voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto” su Radio Rai;

Premio Tv “Daniele Piombi” a Roberta Ammendola, conduttrice di Uno Mattina Caffè su Rai 1;

Premio Giornalismo “Ettore Nuara” a Paolo Petrecca, direttore di Rai News24 e a Milo D’Agostino, conduttore di Sky Tg24;

Premio Cinema-Teatro a Vanessa Gravina, protagonista de Il Paradiso delle Signore su Rai 1;

Premio Serie Tv a Darko Peric, Helsinki ne La Casa di Carta su Netflix;

Premio Musica a Yuman, protagonista al Festival di Sanremo, vincitore della sezione Giovani, su Rai 1. Altro premio musica per la vincitrice dell’edizione speciale di All Together Now su Canale 5, Daria Biancardi;

Premio Radio ad Angela Mariella, direttrice di Rai Isoradio;

Premio Catalunya per l’attore Marc Parejo, protagonista della soap opera Una Vita su Canale 5, con il personaggio di Felipe;

Premio“Vanni Sanna” a Bernardo Mereu, responsabile giovanili Cagliari calcio;

Infine il premio “Giovani promesse” sarà consegnato al tennista Lorenzo Carboni e a Silvia Spano, campionessa del mondo di Powerlifting.

A presentare la serata sarà Claudio Lippi insieme al giornalista, ideatore del premio, Nicola Nieddu. Madrina, l’attrice Vanessa Gravina. Tra gli ospiti anche le band Blackboard e I Pirati.

L’ingresso è libero, ad offerta, e l’incasso sarà devoluto in beneficenza al Polisoccorso Alghero.

A decretare i vincitori è una giuria autorevole, presieduta dal produttore cinematografico e televisivo Jaume Santacana, formata dai giornalisti di Sky Tg24 Franco Ferraro e Roberto Inciocchi; Lorenzo Briani, responsabile della comunicazione Rai; Jessica Nicotra, giornalista della rivista Ciak e dall’attrice spagnola Montse Alcoverro.

Il ruolo di direttore artistico e stampa è stato affidato a Simone Torri, figlio di Toto Torri scomparso recentemente, al quale si deve gran parte dei successi e della crescita anno dopo anno del premio. Nel corso della serata, oltre la figura del giornalista Toto Torri, sarà ricordata anche quella del giornalista Ettore Nuara, presidente di giuria del Grand Prix Corallo. Due amici che hanno contribuito a far crescere e far conoscere il premio.

La sera di gala di sabato, sarà preceduta, venerdi alle ore 11, da un convegno che si terrà nella sala conferenze della Fondazione Alghero a Lo Quarter, sul mondo dell’informazione radiofonica in Italia, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna.

Partecipano:

Angela Mariella, direttore Rai Isoradio;

Lorenzo Briani, responsabile comunicazione Rai;

Gianni Garrucciu, giornalista e scrittore.

Coordina: Francesco Birocchi, presidente Ordine dei Giornalisti della Sardegna.