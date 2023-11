5 Stelle: “Il campo largo ha scelto la Todde”. Fuga in avanti?

CAGLIARI – Mentre le fibrillazioni nel Centrosinistra sono sempre presenti con i Progressisti che parlano di “Campo stretto” e il rilancio della candidatura di Soru con il sostegno di Liberu e +Europa, i 5 Stelle, forse con uno slancio di ottimismo, battezzano la candidatura dell’onorevole Todde presidente della Regione Sardegna.

“Il Gruppo Movimento 5 stelle in Consiglio regionale esprime grandissima soddisfazione per la scelta del Campo largo che oggi ha ufficializzato la candidatura di Alessandra Todde alla Presidenza della Regione. Siamo certi – dicono i consiglieri – che Alessandra Todde saprà rispondere al meglio alle esigenze di crescita e rinnovamento che i sardi e la Sardegna attendono e chiedono da tempo. Le elezioni regionali del 2024 sono una grande occasione per sottrarre la Sardegna alla guida della peggiore Giunta della storia dell’Autonomia. Siamo pronti a questa sfida e con rinnovato entusiasmo e rinnovate energie lavoreremo nei territori per portare a tutti i cittadini la nostra proposta”.