Ufficiale: disco e locali restano aperti

ALGHERONEWS – Come anticipato da Algheronews, le discoteche e locali in Sardegna non saranno chiusi. Lo ha deciso, tramite ordinanza e sentiti i vari pareri, il presidente di Centrodestra Sardista Solinas L’atto predispone che le sale da ballo, discoteche e altri locali assimilabili all’intrattenimento, esclusivamente all’aperto, vedono consentita l’attività a condizione che venga assicurato il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale

I gestori dei locali avranno l’obbligo di rispettare alcune precise regole che riguardando la creazione di percorsi differenziati per ingresso e uscite, misurazione della temperatura all’ingresso, igienizzazione costante delle superfici, utilizzo di dispositivi monouso per la somministrazione di bevande, contenere gli accessi affinché la presenza all’interno del locale non superi mai il 70% della capienza totale autorizzata in licenza, obbligo di comunicare alla stazione del CFVA competente per territorio la programmazione aggiornata delle serate

Il CFVA fungerà da ausilio alle forze dell’ordine e di polizia locale per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni vigenti Per quanto non espressamente disciplinato si fa espresso richiamo alle disposizioni presenti nel DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati. Le disposizioni dell’ordinanza n.38 producono i loro effetti fino al 31 agosto 2020.

Nella foto il gruppo consigliare della Lega

S.I.