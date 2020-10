Tc Alghero, serie D: 2 vittorie e 2 sconfitte

ALGHERO – Domenica in chiaroscuro per il Tc Alghero, che raccoglie due vittorie e una sconfitta nei campionati regionali di serie D a squadre. Sconfitta per 3-1 a Carbonia nella D1 femminile, mentre, nel maschile, vittorie per 4-0 sul Tc Porto Torres in D3 e 2-1 sul Tc Ittiri B in D4.

Per la D3maschile, neanche un set lasciato dagli algheresi ai turritani di Mario Giuseppe Luridiana, con i successi di Alessandro Concu (3.1), 6-16-4 a Paolo Masala (3.5); capitan Davide Scanu (3.3), 6-4 6-1 a Fabio Porcu (3.5); Nicolò Serra (3.4), 6-3 7-6 a Raffaele Lepori (3.5) 63 76; e, nel doppio, Concu/Scanu 6-0 6-0 su Giovanni Bella e Gabriele Idini.



In D4, discorso chiuso dopo i singolari per i padroni di casa, guidati da capitan Michele Fois, con Francesco Sini (3.3) che ha battuto 6-1 6-3 Mario Simula (4.1), e Giorgio Alias (3.4) che ha superato 6-3 6-2 Francesco Masia (4.2). In doppio, sconfitta per Alias e Sini, 3-6 7-6 10-8 contro Simula e capitan Antonino Volpe 36 76 108.

Foto della formazione che gioca il campionato di D3