Spettacoli web, social e tv per arte e cultura algherese

ALGHERO – Nella difficoltà generale dell’emergenza sanitaria Alghero vuole lanciare un segnale al mondo della cultura, che certamente non è esaustivo ma che indica l’impegno che l’Amministrazione vuole profondere per i settori in crisi. Al via un calendario di eventi a distanza, con una rassegna culturale di performance musicali, teatrali, di danza, di spettacoli di varia natura che vede protagonisti gli artisti locali, da realizzarsi in questi mesi invernali e da diffondere tramite il maggior numero di canali web, incluse le pagine social e i siti del Comune e della Fondazione Alghero, le web tv e le emittenti radio-televisive locali. 7

È l’impegno dell’Amministrazione per sostenere così il comparto degli artisti e degli operatori culturali locali che esercitano la propria attività professionale, consentendo loro la realizzazione di spettacoli e attività. L’Assessorato alla Cultura e Turismo con il supporto operativo della Fondazione Alghero lavorerà per la realizzazione dell’iniziativa, concorrendo, inoltre, al coordinamento, al supporto logistico – organizzativo e alla promozione, con l’obiettivo di garantire all’evento la più ampia diffusione possibile. “L’Amministrazione, nonostante le limitazioni dei provvedimenti normativi nazionali, vuole mantenere vivo il proprio impegno per dare un segno di vicinanza al tessuto culturale e di spettacolo della città”, precisa il Sindaco Mario Conoci. L’intento della Giunta che sta predisponendo un’apposita delibera al riguardo è quello di incentivare e sostenere gli spettacoli con il duplice obiettivo di consentire agli artisti algheresi di sviluppare la propria creatività artistica e di garantire loro, al contempo, un minimo di supporto economico. L’iniziativa che sarà perfezionata in questi giorni vuole consentire alla comunità locale di fruire di spettacoli ed iniziative culturali altrimenti non fruibili con le modalità e prescrizioni anti Covid che determinano forti limitazioni a numerose attività, tra le quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali e in altri spazi anche all’aperto, le fiere di qualunque genere.

“Vogliamo far sentire la voce dell’Amministrazione vicina ai nostri artisti, in un momento in cui c’è bisogno di coesione anche in un settore importante come quello della cultura e dello spettacolo. Musica, teatro, reading letterari, la programmazione invernale che l’Amministrazione sta calendarizzando vuole garantire il più possibile un supporto alle nostre realtà professionali che con la chiusura dei locali e dei teatri non hanno nessuna possibilità di esibirsi”, aggiunge l’Assessore alla Cultura Marco Di Gangi.